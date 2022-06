Horner bespreekt Porsche-interesse: "Enorm iconisch merk"

De Formule 1 kent momenteel vier motorleveranciers in de vorm van Ferrari, Mercedes, Renault en Red Bull Powertrains. In 2026 gaan de motorregels op de schop en de nieuwe regels zijn mogelijk aantrekkelijk voor nieuwe leveranciers. Twee merken lijken in ieder geval de sport te gaan betreden.

Het is immers vrijwel zeker dat Audi en Porsche de koningsklasse van de autosport vanaf 2026 gaan betreden. De twee merken zijn allebei onderdeel van de Volkswagen Group en hier heeft men plannen om de sport te betreden. Porsche zou de sport gaan betreden als motorleverancier en Audi zou dan zelf een team moeten overnemen.

Iconisch

Het is nog niet duidelijk welke huidige teams gaan samenwerken met de twee merken. Wel gaan er meerdere namen rond, Porsche wordt namelijk gelinkt aan Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal ontkent de gesprekken niet en teambaas Christian Horner bespreekt de zaak met Bloomberg: "Ik denk dat het echt fantastisch is dat ze erover praten om de sport te betreden. Het zijn enorm iconische merken, vooral Porsche."

Logisch

Horner heeft de gesprekken met Porsche nooit ontkent, opvallend aangezien Red Bull begin dit seizoen de motoren van Honda in eigen beheer nam. De Britse teambaas is ook over deze situatie glashelder: "We zijn inmiddels ook begonnen aan een nieuw hoofdstuk nu we zelf onze motoren bouwen. Naast Ferrari zijn we het enige team dat de motor en chassis onder hetzelfde dak bouwt. Het is logisch om gesprekken met Porsche te voeren nadat ze hun interesse toonden.