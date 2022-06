Canadese Grand Prix vindt nieuwe hoofdsponsor

De Canadese Grand Prix keert dit seizoen weer terug op de kalender van de Formule 1. De race in Montreal ontbrak de afgelopen twee jaar door de coronacrisis. Nu keert de populaire Grand Prix dus weer terug, in het weekend van 19 juni maken de heren coureurs weer hun opwachting op het Canadese asfalt.

De race keert gelijk goed terug, er is namelijk een nieuwe hoofdsponsor gevonden voor de Grand Prix. De race in Canada heet dit jaar officieel de 'Formula 1 AWS Grand Prix du Canada'. Dat betekent dat Amazon Web Services de nieuwe hoofdsponsor is van de race. Het bedrijf is sinds 2018 betrokken als partner bij de Formule 1.

