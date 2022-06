Jones waarschuwt landgenoot Ricciardo: "Aardige gasten komen niet ver"

Daniel Ricciardo is momenteel bezig met een vrij teleurstellend seizoen. De Australische McLaren-coureur wordt volledig overklast door zijn teamgenoot Lando Norris en worstelt met zijn vorm. De goedlachse Australiër staat momenteel slechts op de elfde plaats in het wereldkampioenschap met eveneens elf punten.

Ricciardo's teamgenoot Norris heeft momenteel 48 punten bij elkaar gereden en bezit de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Het is een groot verschil en men begint zich langzamerhand zorgen te maken over Ricciardo, zijn positie bij McLaren komt steeds meer onder druk te staan. Zelfs McLaren CEO Zak Brown sprak zich recent kritisch uit over de Australische coureur.

Twijfelachtig

Ook in Ricciardo's thuisland Australië ziet men de McLaren-coureur worstelen met zijn vorm. Enkelvoudig wereldkampioen Alan Jones maakt zich zorgen over zijn landgenoot. In de Herald Sun spreekt Jones zich uit: "Zijn toekomst bij McLaren is momenteel twijfelachtig. Behalve als hij zich snel verbetert, anders zie ik hem daar eerlijk gezegd niet zolang meer rijden hoor."

Aardig

Ricciardo staat vooralsnog ook volgend seizoen nog onder contract bij McLaren. Jones heeft hier echter geen verhaal aan en denkt dat slechte prestaties veel zwaarder wegen. "Een contract in de Formule 1 betekent helemaal niets. Als de situatie zo blijft, dan twijfel ik er niet over dat ze gaan zoeken naar gaten in zijn contract. Hij is een goede coureur en ook nog eens een hele aardige gozer. Maar we weten allemaal dat aardige gasten niet zover komen, al helemaal niet in de Formule 1. Hoe grotere lul je bent, hoe verder je komt. Er zijn een aantal gasten die dat hebben bewezen."