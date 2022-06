'Sainz heeft zomerstop nodig voor mentale reset'

Carlos Sainz behaalde dit seizoen vier podiumplaatsen in zeven races maar is tot nu toe nog niet in staat geweest om Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc te evenaren. De Spanjaard kent geen lekkere start van het seizoen omdat hij meerdere keren van de baan spinde of crashte en ook 39 punten achter de Monegask staat in het kampioenschap. Ferrari's sportief directeur Laurent Mekies zei dat er in dit stadium geen teamorders zullen zijn die Leclerc de voorkeur geven boven Sainz.

Volgens voormalig F1-coureur Paul di Resta is het echter duidelijk dat de Spanjaard een mentale reset nodig heeft. De ex-Force India coureur erkende dat Sainz nog steeds niet uit de titelrace kan worden gesloten, maar denkt dat hij wat tijd voor zichzelf moet nemen om zich opnieuw te concentreren op het werk dat voor hem ligt.

Op Sky F1 zei di Resta: "Wat Carlos volgens mij nodig heeft is een zomerstop. Heb een fatsoenlijk einde van het jaar en dan een sterke winterstop. Voor Carlos kan die zomerstop niet snel genoeg komen. Ik zeg niet dat hij het niet kan omdraaien, maar op dit moment heeft hij gewoon even een pauze nodig om zichzelf weer te omarmen. Hij verdient dat stoeltje nog steeds."

Dit is het eerste seizoen in de carrière van Sainz dat hij rijdt in een auto met titelkansen, en hij heeft tot nu toe nog geen overwinning of pole position gepakt in de Formule 1. De Spanjaard geeft zelf dat hij moeite heeft om zich aan te passen aan de nieuwe auto van 2022, iets dat zijn teamgenoot Leclerc wel lukte.