Viaplay-commentaar binnenkort beschikbaar op F1 TV

De Formule 1 in Nederland is sinds dit jaar te zien bij de streamingsdienst Viaplay. Toch is er nog een tweede manier om de koningsklasse van de autosport in Nederland te bekijken. Men kan immers ook een abonnement afsluiten bij F1 TV, de streamingsdienst van de sport zelf.

Op F1 TV was de sport vorig jaar te zien met het commentaar van Ziggo Sport-commentatoren Olav Mol, Jack Plooij en Rick Winkelman. De Formule 1 is sinds dit seizoen niet meer te zien bij Ziggo en dus verdween ook het commentaar van Mol en co op F1 TV. De Nederlandse gebruiker kon de sport alsnog kijken maar dan met bijvoorbeeld Engels, Frans of Duits commentaar.

Het was eerder al duidelijk dat er weer Nederlands commentaar zou komen naar F1 TV. Het was echter nog niet duidelijk wie dit commentaar zou verzorgen. Grand Prix Radio, het online radiostation van Mol, werd in verband gebracht met F1 TV aangezien Mol hier zelf commentaar geeft. De FAQ van F1 TV geeft nu echter uitsluitsel, hier prijken de namen van Viaplay-commentatoren Nelson Valkenburg, Melroy Heemskerk en Allard Kalff in de commentatorlijst. Vanaf de Grand Prix van Azerbeidzjan is het vermoedelijk weer mogelijk om Nederlands commentaar te selecteren.