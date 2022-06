Häkkinen vol lof over Perez: "Checo heeft iets speciaals gedaan"

De Grand Prix van Monaco verliep afgelopen weekend op een zeer chaotische wijze. De race door de straten van het prinsdom werd ruim een uur uitgesteld door regenval en verliep uiteindelijk ook bizar. Ferrari had de zege in handen maar ze verprutsten hun kansen door een slecht uitgevoerde strategie.

De koppositie werd daarna gepakt door Red Bull Racing-coureur Sergio Perez. De Mexicaanse coureur moest daarna alles geven om de leiding te behouden. Achtervolger Carlos Sainz kon er in de krappe straten niet voorbij komen en Perez mocht juichen. De emotionele Mexicaan won zijn eerste Grand Prix van het huidige seizoen.

Kwalificatie

Na afloop kreeg Perez zeer veel complimenten, hij was vrijwel het gehele weekend sneller dan zijn hoog aangeschreven teamgenoot Max Verstappen. Ook tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is in zijn column voor Unibet zeer positief over de Mexicaan: "Winnen in Monaco is voor elke coureur echt een bijzondere ervaring. Checo heeft iets speciaals gedaan. Hij reed het gehele weekend briljant. In de kwalificatie maakte hij een foutje door de vangrail te raken. Dat heeft zeker invloed gehad op het verloop van de race want Max kon zijn kwalificatierun niet voltooien. Toch was Checo de snelste in de laatste training op vrijdag, de auto lag hem goed."

Ferrari

Perez profiteerde eveneens van de strategische blunder van Ferrari. De Italiaanse renstal haalde beide coureurs tegelijkertijd naar binnen en dat kostten ze kostbare seconden. Häkkinen: "Charles werd naar binnengehaald en later deden ze dat weer. Carlos bleef dan weer langer buiten dan echt nodig was. Red Bull had het qua strategie bij het juiste eind. Ze sprongen naar plek één en drie."