Horner trots op contractverlenging Perez: "Een geweldige teamspeler"

Het team van Red Bull Racing is vooralsnog bezig met een zeer sterk seizoen. Max Verstappen wist al vier races te winnen en tekende voorafgaand het seizoen een nieuw groot contract. Ook teamgenoot Sergio Perez is in bloedvorm, de Mexicaan won afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco en kreeg gisteren nog meer goed nieuws.

Gisteren maakte Red Bull immers bekend dat Perez een nieuw contract heeft ondertekend. De Mexicaan is nu tot en met 2024 aan het team verbonden en dat is goed nieuws voor de Oostenrijkse renstal. De aankomende seizoenen rijdt het team dus met hetzelfde duo dat dit seizoen en vorig seizoen al zeer succesvol bleek.

Uitstekend

Perez zelf is vanzelfsprekend in zijn nopjes met het nieuwe contract, ook bij Red Bull is men zeer tevreden. Teambaas Christian Horner spreekt zijn trots uit in het persbericht van het team: "Sinds Checo voor Red Bull rijdt heeft hij het uitstekend gedaan. Hij heeft meermaals aangetoond een geweldige teamspeler te zijn. Nu voelt hij zich comfortabeler in de auto en wordt hij zelf ook een factor om rekening mee te houden."

No-brainer

Perez moest vorig seizoen overduidelijk wennen aan zijn nieuwe bolide maar dit seizoen is hij heel sterk. Hij staat momenteel vlak achter zijn teammaat Verstappen in het wereldkampioenschap, een titel is dus niet ondenkbaar. Horner is dan ook tevreden: "Checo heeft dit jaar een nieuwe stap gezet en het gat met Max is overduidelijk kleiner geworden. Dat was onder meer te zien aan zijn pole in Jeddah en zijn prachtige zege in Monaco. Voor ons was het vasthouden aan zijn snelheid, racecraft en ervaring dan ook een no-brainer. In dat opzicht zijn we dan ook blij dat hij tot 2024 bij ons blijft. In combinatie met Max hebben wij een rijdersduo dat om de hoofdprijzen kan vechten."