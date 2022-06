Horner wil gesprekken na chaotische start Grand Prix Monaco

De Grand Prix van Monaco verliep afgelopen weekend op zeer rommelige wijze. Vooral de start van de legendarische Grand Prix was een enorm chaos. Vlak voor 15:00 begon het te regenen en moesten de teams snel de juiste banden monteren, de start werd tweemaal uitgesteld alvorens de coureurs de baan op ging achter de saftey car.

Na enkele rondjes achter de safety car besloot men dat het te nat was op het circuit. De rode vlag werd gezwaaid en de race lag stil. Na ruim een uur werd de race uiteindelijk gestart om 16:05 lokale tijd, niet op de grid maar doormiddel van een rollende start. Na de race bleek ook dat de start werd uitgesteld door een storing bij de systemen die men gebruikt om de race te kunnen starten.

Chaotisch

De chaotische omstandigheden zorgden voor veel ergernis bij teams en coureurs. Men wil dan ook dat er snel actie wordt ondernomen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is bijvoorbeeld kritisch tegenover Motorsport.com: "Ik denk dat we het nog eens goed moeten bekijken. Het was nogal chaotisch met de banden die van en naar de grid moesten. De grid is hier altijd al druk en het is een beetje gevaarlijk om op het weer te gaan anticiperen."

Opties

Horner denkt namelijk dat er genoeg andere opties waren om de race alsnog op de originele tijd te starten. De Britse teambaas probeert de situatie zo breed mogelijk te bekijken: "Je kan het van twee bekijken. Je kan zeggen dat we beter aan de race hadden kunnen beginnen en dan te reageren op de stortbui door de safety car naar buiten te brengen of de race te stoppen. Ik denk echter dat we na dit weekend de situatie nog eens goed moeten bekijken."