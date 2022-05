Vettel steunt Schumacher: "Jullie moeten hem eventjes met rust laten"

Mick Schumacher kende in Monaco wederom een zeer lastig weekend. De Duitse coureur van het team van Haas viel immers alweer uit na een keiharde crash. Schumacher ging in de Grand Prix de fout in, in de zwembadsectie. Hij vloog van de baan en bij de klap brak zijn bolide in twee stukken.

Na afloop was de Duitse coureur teleurgesteld maar eveneens wel in orde. De wedstrijdleiding stuurde eerst de safety car de baan op maar al snel werd duidelijk dat de schade aan de tecpro barrier te groot was. De race werd stilgelegd en men moest de muur gaan repareren. Schumacher likte zijn wonden na de crash.

Wederom klonken er kritische geluiden na de crash, het is immers niet de eerste keer dat Schumacher dit seizoen crashte. Maar er is ook steun, zijn vriend en collega Sebastian Vettel blijft namelijk achter hem staan. De Aston Martin-coureur is in gesprek met Motorsport-Total duidelijk: "Het is het allerbelangrijkste dat hij in orde is. Ik twijfel er niet aan dat hij meer kan doen dan hij nu laat zien. Maar ik denk ook dat jullie hem nu eventjes met rust moeten laten."