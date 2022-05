Binotto schuldbewust: "We hebben fouten gemaakt met onze inschattingen en keuzes"

Het team van Ferrari begon met hoge verwachtingen aan de Grand Prix van Monaco. De Italiaanse renstal was overduidelijk een stapje sneller dan concurrent Red Bull Racing en in de krappe straten van Monaco is dat een zeer groot voordeel. Toch werd Ferrari wederom verslagen door de Oostenrijkse concurrent.

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz begonnen de race op de eerste startrij en de Red Bulls startten vlak achter hen. Maar Ferrari beging een strategische blunder waardoor Sainz en Leclerc tegelijkertijd naar binnen kwamen, de pitstops verliepen wel naar wens maar het was niet de bedoeling. Red Bull voerde daarna eveneens een dubbele stop uit maar coureurs Sergio Perez en Max Verstappen kwamen allebei voor een Ferrari terecht.

Fouten

Perez behield de leiding tot het einde van de race en schreef de Grand Prix op zijn naam. Sainz werd nog tweede maar polesitter Leclerc was teruggevallen naar de vierde plaats. Teambaas Mattia Binotto is een eerlijk man en in gesprek met Motorsport.com deelt hij de fouten van zijn team: "Als je aan de leiding ligt en als je race dan zo eindigt, dan is het duidelijk dat je fouten hebt gemaakt. We hebben vooral fouten gemaakt in onze inschattingen en keuzes. De eerste fout is dat we de snelheid van Perez op de inters hebben onderschat."

Undercut

Ferrari zag dat concurrent Red Bull een undercut uitvoerde maar een reactie bleef uit. Na afloop van de Grand Prix is Binotto zich ervan bewust dat dit een kapitale fout bleek te zijn: "We zaten fout wat betreft het inschatten van gaten naar andere auto's en daarmee ook qua baanpositie. De eerste fout is dat we Charles eerder naar binnen hadden moeten halen, tenminste één rondje eerder. Als we niet gelijk reageerden dan hadden we langer buiten moeten blijven. We hadden dan moeten door rijden op de wets om daarna meteen naar de slicks te wisselen om onze baanpositie te beschermen."