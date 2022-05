Perez woest na kwalificatiecrash: "Coureurs hielden zich niet aan deltatijd"

Al het gehele weekend is Sergio Perez de best presterend Red Bull Racing-coureur. De Mexicaan was in elke sessies sneller dan Max Verstappen en ook in de kwalificatie was hij vandaag sneller. Perez noteerde de derde tijd terwijl Verstappen niet verder kwam dan p4, wel hield de Nederlander de boel heel.

Perez sloot de kwalificatie namelijk in mineur af. In zijn laatste run ging het namelijk volledig mis voor de Mexicaanse Red Bull-coureur. Hij crashte in Portier en Carlos Sainz kon hem niet meer ontwijken. De Spaanse Ferrari-coureur zag de gele vlaggen te laat en klapte vol op de Red Bull van Perez.

Deltatijd

Na afloop was Perez nogal kwaad toen hij zich bij de internationale media meldde voor een praatje. Eerst deelde hij zij woede bij het Nederlandse Viaplay: "Ik wist dat deze ronde heel erg belangrijk was. De voorafgaand outlap was echter een ramp omdat de andere coureurs zich hier niet aan de deltatijd hielden. Daardoor zat ik in de laatste sector zelf ook ruim boven de ingestelde deltatijd. Daardoor waren de banden te koud."

Banden

De koude banden waren een groot probleem voor de Mexicaanse coureur, die daarna ook nog zag dat Sainz zijn auto nog meer beschadigde. De koude Pirelli's waren voor hem echter de grootste tegenslag met pijnlijke gevolgen: "In bocht 1 verloor ik al bijna de controle. Ik verwachtte dat de banden wel beter zouden worden, dat gebeurde echter niet. Dat is echt heel erg jammer."