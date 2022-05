Ricciardo verklaart crash: "Te ver gegaan met de afstelling"

De heren coureurs kwamen gisteren de eerste twee vrije trainingen aardig zonder kleerscheuren door. Op het onvergefelijke stratencircuit in Monaco gebeurt er altijd wel iets maar gisteren maakte er slechts één coureur kennis met de Monegaskische vangrails. In de tweede training ging het mis voor Daniel Ricciardo.

De Australische McLaren-coureur vloog er behoorlijk hard af in de zwembadsectie van het wereldberoemde stratencircuit. Ricciardo raakte de vangrail meermaals om tot stilstand te komen in de tecpro barrier. De rode vlag kwam uit en de training lag eventjes stil vanwege de nodige werkzaamheden aan de tecpro. Ricciardo stapte ongedeerd, maar teleurgesteld uit zijn McLaren.

Vreemd

Na afloop had de Australiër genoeg tijd om de oorzaak van de crash te analyseren. Hij meldde zich na afloop dan ook al snel bij de internationale pers. Tegenover Motorsport.com gaf hij tekst en uitleg: "Het was een beetje vreemd. Als iemand daar crasht dan is dat meestal bij het uitkomen van de bocht. Dan neemt iemand bijvoorbeeld teveel kerb in bocht 14 om daarna te crashen. Ik was de auto al ongeveer kwijt voor bocht 13."

Afstelling

De oorzaak van de crash is inmiddels bekend bij Ricciardo en zijn team McLaren. De Australiër deelde de redelijk opvallende oorzaak met de rest van de wereld: "We zijn op een paar punten te ver gegaan met de afstelling. We hadden een goede eerste sessie maar dan ga je dingen voor VT2 proberen om de performance te optimaliseren. We zijn te ver gegaan maar daar kom je pas achter als je het uitvoert."