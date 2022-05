Tsunoda één reprimande verwijderd van gridstraf

Yuki Tsunoda kreeg gisteren na afloop van de tweede vrije training in Monaco een reprimande voor het hinderen van Kevin Magnussen. De Japanse AlphaTauri-coureur had volgens de stewards al van zijn team vernomen dat Magnussen eraan kwam maar hij ging niet van zijn lijn af.

De reprimande van Tsunoda is zeker niet zijn eerste van dit seizoen. Sterker nog, de Japanner staat momenteel op vier reprimandes in het huidige seizoen. Dat betekent dat hij bij nog één reprimande een gridstraf van tien plaatsen krijgt. Sinds dit seizoen is het namelijk zo dat een coureur bij vijf reprimandes wordt bestraft. Tsunoda heeft die bijzondere primeur nu dus bijna in handen.

Voorheen was het zo dat een coureur al een gridstraf kreeg bij drie reprimandes. Voorafgaand het huidige seizoen is die regel aangepast en dat werkt in het voordeel van Tsunoda. De AlphaTauri-coureur was anders al bij de Grand Prix van Australië tien plaatsen naar achteren geplaatst, dat was de derde (!) Grand Prix van het jaar.