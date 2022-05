Hamilton had het zwaar: "Hobbeligste baan waar ik ooit heb gereden"

Lewis Hamilton kende een zeer lastige eerste dag in Monaco. De Britse Mercedes-coureur reed in de eerste vrije training de tiende tijd. In de tweede training kwam de zevenvoudig wereldkampioen zelfs niet verder dan de twaalfde tijd. De slechte tijden waren echter niet de grootste zorg van Hamilton.

De Mercedes-coureur heeft namelijk een zeer onprettige dag achter de rug. In de eerste vrije training meldde Hamilton zich meermaals op de radio met klachten over gehobbel. De problemen waren zelfs zó onprettig dat hij aan het einde van de training vroeg om elleboogbeschermers voor in de cockpit, in de tweede training waren de klachten van de Brit duidelijk minder geworden.

Stuiteren

Na afloop van de eerste twee sessies moest Hamilton even diep ademhalen. Eenmaal bijgekomen meldde de Mercedes-coureur zich voor de camera's van Sky Sports: "Ten eerste, dit was de hobbeligste baan waar ik ooit heb gereden. Ik denk echt dat ik nog nooit op een baan heb gereden die zó hobbelig is. Dat maakt het echt moeilijk. Ten tweede, onze auto stuitert nogal veel. Dit is echter een soort ander gestuiter dan we meemaakten in het verleden."

Hobbels

Hamilton moet zijn aandacht er nog meer bijhouden dan voorheen. De baan in Monaco vraagt normaal gesproken al veel van de coureurs maar dit jaar is het voor de Brit nog lastiger. "Hij stuitert ook in de langzame bochten, het heeft echter niets te maken met aerodynamica. Ik denk dat de hobbels in de baan het erger maken. Maar ik hoef de baan niet op een andere manier te leren kennen, ik moet gewoon vechten om een rondje te kunnen voltooien."