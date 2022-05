Verstappen ziet sneller Ferrari: "Moeten nog wat zien te vinden"

Max Verstappen kende een lastige eerste dag van het Monegaskische Grand Prix-weekend. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed in zowel de eerste als de tweede vrije training de vierde tijd. In beide trainingen was het team van Ferrari eveneens sneller dat Verstappen en Red Bull.

Charles Leclerc reed de snelste tijden in de trainingen op de vrijdag. De Monegaskische Ferrari-coureur liet zijn landgenoten dan ook juichen op de eerste dag van het weekend. Bij Red Bull krabt men zich achter de oren want het gat met de Italiaanse concurrent was toch wel vrij fors op de redelijk korte omloop in de straten van het prinsendom.

Balans

Verstappen weet inmiddels wel wat er moet gebeuren om het gat te dichten. Na afloop van de tweede training sprak hij zich uit tegenover Motorsport.com: "We moeten ten opzichte van Ferrari nog wel wat zien te vinden. Vandaag hebben we verschillende dingen geprobeerd om te kijken hoe de auto zich zou gedragen. Tijdens de eerste vrije training was ik wat meer tevreden met de auto dan tijdens de tweede training. Als je hier een betere balans vindt, dan kun je meer aanvallen en worden je rondetijden ook beter. Het draait er nu om dat wij de afstelling weten te vinden en de balans verder kunnen finetunen."

Stijver

Het bijzondere circuit van Monaco speelt ook een rol bij het goed afstellen van de auto. Verstappen merkte wel dat het zeer lastig was in de huidige auto: "Je merkt overduidelijk dat deze auto's zwaarder zijn. Aangezien deze auto's wat stijver zijn, stuiter je ook meer. Dat maakt het wat lastiger maar in principe is het prima. Het zicht is eveneens wat slechter. Het is dus nog steeds hectisch om hier te rijden met een Formule 1-auto."