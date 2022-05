Hamilton kiest voor bizar helmontwerp in Monaco

De Grand Prix van Monaco staat dit weekend op de kalender en voor veel coureurs en teams is dat het moment voor bijzondere designs. Meerdere coureurs kiezen dit weekend voor een bijzonder helmontwerp, ook de grote jongens dus enthousiast mee aan deze traditie.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton rijdt dit weekend namelijk met een heel bijzonder helmontwerp. De Mercedes coureur ruilt zijn gele design in voor een spierwitte helm. Volgens de Brit is de helm gebaseerd op zijn favoriete kristal. Er is eveneens een sculptuur gemaakt van de helm, deze wordt geveild en de opbrengst gaat naar Hamiltons stichting Mission 44.

Monaco Helmet ‼️ a collaboration with @danielarsham - inspired by my favourite crystal, amethyst. We created a racing helmet & sculpture in his signature style — as if it were a relic in a museum 1,000 years from now. The sculpture will be sold benefiting @mission44 ✨ pic.twitter.com/e77ua5PM5X