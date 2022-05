Hamilton klaar met sieradenvragen: "Teveel tijd aan gegeven"

Tijdens de eerste paar races van het huidige seizoen was een bijzonder onderwerp gespreksstof. Er was namelijk veel te doen over de aangescherpte regels omtrent sieraden en ondergoed. De nieuwe wedstrijdleiders willen er strenger op controleren en de heren coureurs zijn er niet bepaald over te spreken.

Maar gisteren werd duidelijk dat de regels voorlopig nog even worden uitgesteld. Autosportfederatie FIA heeft namelijk besloten dat de medische commissie zich eerst maar eens moet buigen over de zaak. Dat komt goed uit voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, de Brit moest eigenlijk dit weekend al zijn sieraden uitdoen maar daar krijgt hij dus wederom uitstel voor.

Tijdens de gebruikelijke persconferentie van vrijdagochtend werd Hamilton er vanzelfsprekend naar gevraagd. Tegenover de internationale media was de Brit nogal fel: "Eerlijk gezegd vind ik dat we hier teveel tijd aan geven. Ik heb alles al gezegd waarvan ik denk dat ik het moest zeggen. Daarom ligt mijn focus dit weekend dan ook op Monaco. Ik deed mijn oorbellen altijd al uit en dat blijf ik doen. De neusring is momenteel geen probleem."