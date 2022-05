Gasly kiest voor bijzonder helmdesign in Monaco

De Grand Prix van Monaco is altijd een bijzondere race voor de teams en de coureurs. De race wordt gezien als één van de beroemdste autoraces ter wereld en de aandacht is dan ook groot. Met enige regelmaat kiezen teams en coureurs deze wedstrijd uit voor een speciaal uiterlijk.

Ook dit jaar is dat niet anders. AlphaTauri-coureur Pierre Gasly rijdt in Monaco met een opvallend helmdesign. De Franse coureur heeft namelijk gekozen voor een goudkleurige helm. De opvallende helm springt eruit en is dan ook compleet verschillend vergeleken met de helm die Gasly normaliter draagt.