Uitslag VT2 Monaco: Ferrari domineert en zet Red Bull en Verstappen op achterstand

De eerste dag in Monaco zit er a weer op. Zojuist werd de tweede vrije training op het wereldberoemde stratencircuit alweer verreden. De snelste tijd werd genoteerd door Charles Leclerc. Op de tweede plaats staat de naam van Carlos Sainz. De top drie van de laatste sessie van vandaag wordt compleet gemaakt door Sergio Perez .

Ook bij de start van de tweede vrije training was het snel druk op de baan. De wagens van Williams waren als eerste op de baan en al snel volgde vrijwel iedereen. Ook pechvogels Mick Schumacher en Valtteri Bottas waren weer op de baan en het aanwezige publiek werd getrakteerd op de nodige actie. Veel coureurs waren vroeg bezig met snelle tijden en doordat de baan zo kort is waren er vrijwel altijd coureurs in een snelle ronde.

Code rood

Sebastian Vettel kwam in zijn ronde met de schrik vrij. De Duitse Aston Martin-coureur had een momentje in de zwembad-sectie en kon de muur op een haar na ontwijken. Iets later had Daniel Ricciardo minder geluk. De Australische McLaren-coureur is niet bepaald met zijn beste seizoen bezig en in de tweede training ging het mis. Hij maakte een klein foutje bij het zwembad en het werd direct afgestraft. Hij crashte en de rode vlag kwam uit.

Norris

De code rood duurde zeer lang en de overige coureurs stonden te popelen om weer de baan op te gaan. Ook bij Ricciardo's teamgenoot Lando Norris waren er de nodige ongemakken. De Brit is nog steeds niet volledig hersteld van zijn tonsillitis maar reed wel een sterke training. Norris heeft amper een stem maar hij reed wel een knappe vijfde tijd, wel schuurde hij nog eventjes langs de vangrail.

Lewis Hamilton had een comfortabelere training dan eerder op de dag. Waar de Britse Mercedes-coureur vanmiddag helemaal gek werd van het gehobbel was er nu amper geklaag te horen. Wel maakte hij een foutje in de tweede sector, wonder boven wonder hield hij zijn wagen uit de muur en voorkwam hij schade. Een goede sessie was het niet, hij werd slechts twaalfde. Teammaat George Russell reed de zesde tijd maar meldde zich in de slotfase wel op de boordradio met een pijnlijke boodschap. De talentvolle Brit gaf namelijk aan dat zijn Power Unit niet helemaal goed meer voelde.

Red Bull & Ferrari

Ook bij het team van Red Bull Racing zal men zich nog wel eventjes achter de oren krabben. Bij de Oostenrijkse renstal waren er geen problemen maar het gat ten opzichte van Ferrari was wel fors. Sergio Perez en Max Verstappen reden de derde en vierde tijd. De derde tijd van Perez was 0,379 seconden langzamer dan de snelste tijd van thuisrijder Leclerc. De Monegask had een prima dag en was wederom de snelste, hij sloot zijn sessie al zwaaiend naar al zijn familie en vrienden af.