Leclerc maakt zich geen zorgen na ongelukkige reeks in thuisrace

Ferrari-coureur Charles Leclerc krijgt dit weekend de kans om te schitteren voor zijn eigen publiek. De Monegask beschikt dit seizoen over één van de beste auto's van het veld en kan in de straten van zijn eigen Monaco goed voor de dag gaan komen. Echter heerst er een soort vloek op Leclerc in Monaco.

Leclerc heeft vooralsnog alleen maar pech gehad op het legendarische stratencircuit. In al zijn deelnames aan de Grand Prix viel hij uit. Vorig seizoen pakte hij pole position maar sloot hij wel de kwalificatie af in de vangrail. Een dag later ging zijn Ferrari kapot onderweg naar de grid en kon hij niet eens starten. Enkele weken geleden ging het weer mis toen Leclerc bij een demo-rondje een klassieke Ferrari crashte.

Vloek

Men vreest dan ook dat het dit weekend weer mis gaat voor de Ferrari-coureur. Vanzelfsprekend werd de Monegask zelf ook geconfronteerd met de 'vloek'. Leclerc zelf geeft tegenover Motorsport.com aan zich geen zorgen te maken: "Nee, ik ben er niet mee bezig. Het is helder dat dit niet het gelukkigste circuit voor mij is geweest. Die dingen kunnen gebeuren want zo is het leven. Dit jaar zal het hopelijk anders zijn. Ik benader dit weekend zoals elke andere race omdat dit voor mij tot nu toe goed heeft gewerkt."

Druk

De druk zal in ieder geval huizenhoog zijn. Leclerc weet dat zijn grote concurrent Max Verstappen momenteel het momentum stevig in handen heeft. De Ferrari-coureur haalt zijn schouders op: "Ik voel niet meer druk. Ik ben blij om weer terug te zijn op dit geweldige circuit. Ik houd er echt van om hier te racen. Vanzelfsprekend is dit een speciaal weekend voor mij aangezien ik hier ben opgegroeid. Ik ken deze straten echt door en door. Maar nee, er is geen extra druk. Ik weet dat er potentie in de auto zit om dit weekend een fantastisch resultaat te boeken. Het zal aan mij zijn om het eruit te halen en deze klus te klaren."