Wat doet het weer in Monaco?

Aankomend weekend staat de legendarische Grand Prix van Monaco weer op het programma. De race door de straten van het dwergstaatje dat aan de Franse kust ligt is altijd een zeer spannende race. Een ongeluk ligt er immers letterlijk in een klein hoekje, het krappe stratencircuit kent geen genade.

Maar ook het weer kan een rol gaan spelen tijdens de bekende race. Een regenbui kan de zaakjes bijvoorbeeld helemaal overhoop gooien. Morgen tijdens de eerste twee vrije trainingen zal het in ieder geval droog blijven. De heren coureurs zullen wel te maken krijgen met aangename omstandigheden, het is de hele dag zonnig en het kwik stijgt tot ongeveer 26 graden Celsius.

Ook op zaterdag zullen de coureurs en teams geen neerslagen voor hun kiezen krijgen. Tijdens de derde vrije training en de kwalificatie is het wederom droog en schijnt de zon weer fel. Wel zijn er wat stapelwolkjes maar deze zullen geen bui veroorzaken. Tijdens de race op zondag is een buitje niet uitgesloten, er is een kans dat het gaat druppelen tijdens de wedstrijd maar deze kans is niet bijster groot.