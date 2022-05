Video: Achter de schermen bij de Monegaskische marshalls

Aankomend weekend staat de legendarische Grand Prix van Monaco weer op het programma. Het stratencircuit in het dwergstaatje is altijd een waar paradijs voor de liefhebber van crashes. De lokale marshalls moeten dan ook regelmatig stevig aan de bak en werken met een ijzeren discipline.

Enkele weken geleden vond de Historische Grand Prix plaats in Monaco en men besloot daar de marshalls enkele camera's mee te geven. Hierdoor krijgt men een beter beeld van hoe het werk van de Monegaskische marshalls eraan toe gaat achter de schermen.

Une journée avec le Corps des Commissaires de l'Automobile Club de Monaco durant le Grand Prix de Monaco Historique.



Experience a day with the ACM Marshals during the Monaco Grand Prix Historic