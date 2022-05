Wurz begrijpt frustratie Perez: "Volste recht om zich uit te spreken"

Sergio Perez had afgelopen weekend een goeie kans op een overwinning in Spanje. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur reed voor zijn teamgenoot Max Verstappen. Red Bull besloot een mogelijk duel tussen de twee teamgenoten vanaf de pitmuur te beslissen door Perez de opdracht te geven zijn teamgenoot erlangs te laten.

Perez gaf gehoor aan de teamorder maar de Mexicaan was er niet tevreden mee. Over de boordradio gaf hij aan dat hij na afloop van de race graag wilde praten met het team. Perez kwam uiteindelijk als tweede over de streep en bezorgde zijn team daardoor een tweede 1-2tje van het seizoen.

Teamplayer

De frustratie van Perez over de teamorders valt volgens een aantal oud-coureurs te begrijpen. Ook voormalig Formule 1-coureur en huidig GPDA-voorzitter Alexander Wurz begrijpt de emoties. In de F1 Nation Podcast spreekt de Oostenrijker zich uit: "Hij heeft het volste recht om zich uit te spreken. Hij is een echte teamplayer, ik denk dat hij op sommige punten de teamorders veel te makkelijk accepteert. Je moet een beetje edgy zijn, je moet je ellebogen durven uitsteken. Hij liet zich gelden toen Max vocht voor de titel in Abu Dhabi, dat was machtig."

Credits

Wurz vond de situatie in Spanje nogal anders en de Oostenrijker kan wel begrijpen dat Perez een gesprek wil. Volgens Wurz is dit het juiste moment: "Nu was het juist om zijn stem te laten horen. Hij liet zich gelden toen het team dat aan hem vroeg. Hij kwam naar buiten op nieuwe banden. Hij moest inhouden wanneer de nieuwe banden snelle rondetijden nodig hadden. Hij moest inhouden en dit is het punt waar je als coureur chagrijnig wordt. Ik heb ook met deze situatie te maken gehad en dat is niet cool, je moet hem credits geven. Hij voerde het goed uit maar hij staat in zijn recht om het te bespreken."