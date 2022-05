Viaplay reageert op klachten Consumentenbond

Sinds dit seizoen is de Formule 1 in Nederland te zien bij Viaplay. De streamingsdienst van het Scandinavische NENT nam de uitzendrechten over van Ziggo Sport en heeft een moeilijke seizoenstart achter de rug. In de eerste maanden regent het klachten over de streamingsdienst.

De klachten variëren van haperende streams tot slechte beeldkwaliteit. De klachtenregen was zelfs zo fors dat de Consumentenbond afgelopen week Viaplay opriep om de klachten serieus te nemen. Volgens de bond zijn er in de afgelopen 12 maanden al 321 klachten binnen gekomen bij klachtenkompas. Er worden zelfs vervolgstappen overwogen als NENT geen actie onderneemt.

Serieus

Vanuit Viaplay bleef het de afgelopen dagen redelijk stil. Gisteren werd de stilte echter doorbroken toen woordvoerder Roberta Alenius zich uitsprak tegenover het Nederlandse RTL Nieuws: "Viaplay is net zo goed een technologiebedrijf als een entertainmentbedrijf. We nemen de kwestie van streamingkwaliteit zeer serieus. We kunnen natuurlijk altijd verbeteren. We leren onze klanten in Nederland kennen. Het is nu al één van onze grootse en belangrijkste markten."

Betere kwaliteit

Het Scandinavische bedrijf doet er dus alles aan om de Nederlandse klant te voorzien van de best mogelijke streams. Woordvoerder Alenius heeft er in ieder geval zeer veel zin in: "We kijken ernaar uit om de aankomende jaren een steeds betere streamingkwaliteit aan te bieden aan onze Nederlandse klanten. Wij weten hoeveel de Formule 1 betekent voor de Nederlandse fans van de sport."