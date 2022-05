Jos Verstappen complimenteert Red Bull: "Dat hebben ze fantastisch opgelost"

Max Verstappen won afgelopen weekend zijn derde Grand Prix op rij. Op het circuit nabij Barcelona moest de Nederlandse Red Bull Racing-coureur zich naar voren knokken maar hij profiteerde van de uitvalbeurt van raceleider Charles Leclerc. Verstappen passeerde zijn teamgenoot Sergio Perez, die een teamorder kreeg, en de overwinning was daarna zo goed als binnen.

De zege in Spanje zorgde voor een grote glimlach bij het team van Red Bull. Verstappen kende een lastige wedstrijd waarin hij even van de baan schoot en DRS-problemen had. Desondanks deze ongemakken werd de winst toch binnengesleept en nam hij tevens de WK-leiding over van pechvogel Leclerc.

Frustratie

Verstappen toonde zich na afloop tevreden en ook zijn vader Jos was in zijn nopjes. In zijn column op Verstappen.com analyseert Verstappen senior de race van zijn zoon: "Het was enorm warm. Voor een coureur maakt dat het sowieso al lastig wat betreft bandenmanagement en dan had Max ook nog eens DRS-problemen. Je hoorde overduidelijk de frustratie in zijn stem. Ik zag het ook aan de manier waarop hij racete, dan rijdt hij agressiever en wil hij meer. In het verleden heeft die stijl hem ook veel gebracht. Hij maakte een foutje waardoor hij in de grindbak belandde en kwam hij vast te zitten achter Russell. Dan wil hij er zo snel mogelijk voorbij maar dat is bijna niet te doen zonder de DRS."

Strategie

Desondanks de problemen wist Verstappen de zege toch binnen te slepen. Jos Verstappen was op zijn beurt zeer tevreden over de handelswijze van het team van zijn zoon: "Ik moet zeggen dat Red Bull het fantastisch heeft opgelost. Zijn strategie werd omgegooid en de keuze voor de zachte band gaf hem de kans om te pushen. Hij pakte op die manier zijn voorsprong en ik moet zeggen dat ik zijn frustratie aan het begin van de race compleet begreep. Als het niet gaat zoals hij wil door is hij iemand die zijn onvrede laat horen. Volgens mij is daar niets mis mee. Hij vraagt het uiterste van zijn team en andersom ook. Daarom zijn ze zo succesvol."