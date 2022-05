Perez zwakt boordradio-bericht af: "Geweldig teamresultaat"

Sergio Perez reed gisteren een zeer sterke Spaanse Grand Prix. In tegenstelling tot zijn teamgenoot Max Verstappen, Carlos Sainz en Charles Leclerc liep hij niet tegen problemen aan. Toch moest hij zijn positie opgeven ten koste van Verstappen, de Mexicaan werd tweede en was niet bepaald happy.

Door de uitvalbeurt van Leclerc vochten de Red Bulls van Perez en Verstappen ineens met George Russell om de koppositie. Perez vond zichzelf terug aan de leiding van de race maar kreeg over de boordradio te horen dat hij die positie aan Verstappen moest geven. De Mexicaan reageerde geïrriteerd en maakte het team duidelijk dat hij het niet bepaald eerlijk vond, hij wilde eveneens met het team in gesprek gaan.

Heat of the moment

Perez kwam uiteindelijk als tweede over de finish en mocht een klein feestje vieren met zijn team. Na afloop was hij gekalmeerd toen hij bij de internationale media verscheen. Voor de camera's van het Nederlandse Viaplay nuanceerde hij zijn verhitte boordradio-boodschappen: "Dit was een beetje in the heat of the moment. Ik moet nog wel even met mijn team gaan praten om te kunnen begrijpen wat er tijdens de race precies gebeurde."

Teamresultaat

Ondanks het feit dat hij de zege uit handen moest geven is Perez toch een blij man. Het team pakte immers wederom een 1-2tje waardoor ze uitlopen op Ferrari. Perez wil vooral dat gegeven belichten: "Dit 1-2tje is een geweldig teamresultaat. Dit het beste waar we op konden hopen en we leiden nu tevens het constructeurskampioenschap. Ik ben daar echt heel erg blij mee."