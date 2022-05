Leclerc verwerkt teleurstelling bij wedstrijd FC Barcelona

Ferrari-coureur Charles Leclerc leek gisteren op weg naar een redelijk simpele zege in de Spaanse Grand Prix. Op het circuit nabij de stad Barcelona had de Monegask de koppositie in handen met een ruime voorsprong. Maar het lot besliste anders, Leclerc kreeg onfortuinlijke motorproblemen en viel uit.

De teleurstelling was groot en de Monegask deed zijn best om het resultaat na afloop te relativeren. Leclerc ging dan ook niet bij de pakken neer zitten en bezocht dezelfde avond een voetbalwedstrijd van FC Barcelona. Gezamenlijk met zijn broertje nam hij plaats op de tribune en poseerde hij na afloop met speler Sergi Roberto.