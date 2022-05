Alonso weigert excuses aan te bieden

Fernando Alonso heeft geweigerd zich te verontschuldigen voor opmerkingen die hem naar verluidt een straf op zou kunnen leveren wegens het in diskrediet brengen van de FIA. In Barcelona, maar ook in de dagen daarvoor, uitte de tweevoudig wereldkampioen scherpe kritiek op de wedstrijdleiders van de F1, en noemde hen het meest verontrustende aspect in de sport.

Hij haalde uit naar co-racedirecteur Niels Wittich, en haalde uit naar een straf die hij kreeg in Miami. "Het was gewoon incompetentie van de stewards", zei de 40-jarige. "Ze waren niet erg professioneel, denk ik."

Nadat hij zijn commentaar had gegeven, werd Alonso gezien terwijl hij met FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Wittich's co-race director, Eduardo Freitas, praatte in het motorhome van Alpine. Volgens sommige berichten overwoog de FIA zelfs een aanklacht of straf wegens het in diskrediet brengen van het orgaan. Een niet nader te noemen functionaris bij de FIA zei in de Zwitserse krant Blick: "Alonso zal tijdens het raceweekend een goede publieke verklaring afleggen over de FIA."

Toen hem zondag werd gevraagd naar zijn gesprek met FIA-voorzitter Ben Sulayem en andere F1-functionarissen, bevestigde Alpine's Alonso dat het heeft plaatsgevonden. Hij vertelde hierover: "Ik praat regelmatig met hem. Hij kende mijn mening na Miami, dus hij was van alles op de hoogte. Uiteindelijk proberen we elkaar allemaal te helpen. De FIA, de coureurs, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje - we willen dat de sport eerlijker en beter wordt. Het was een goed gesprek en we gaan vooruit."

Geen excuus

Op de vraag of hij zijn verontschuldiging gaat aanbieden maken, hield Alonso echter vol: "Verontschuldigen? Waarom?"

Ondertussen vermoedt La Gazzetta dello Sport dat de onderhandelingen met zowel Alpine als Aston Martin over een 2023 contract voor Alonso in Spanje zijn begonnen. Journalist Mario Salvini: "Toen Flavio Briatore zaterdag in de paddock verscheen, begonnen we te vermoeden dat er iets aan de hand was."