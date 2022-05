Horner sprak Perez: "Probleem is dat coureurs geen overzicht hebben van strategie"

Red Bull Racing kende gisteren een zeer sterke dag in Spanje. Op het Catalaanse circuit nabij Barcelona reed Max Verstappen een zeer sterke wedstrijd en wist hij zijn derde zege op rij binnen te slepen. Achter hem kwam de redelijk gefrustreerde Sergio Perez over de streep, de Mexicaan zorgde voor een 1-2tje maar was niet blij.

Perez had zelf immers ook een redelijke kans op de overwinning. De Mexicaanse Red Bull-coureur moest Verstappen tijdens de race immers laten passeren terwijl hij in de leidende positie reed. Hij liet zich redelijk geërgerd horen op de boordradio maar legde zich tegelijkertijd snel neer bij zijn rol. De frustratie was duidelijk maar bij Red Bull heerste er een feeststemming na de dubbele podiumfinish.

Gesproken

Perez sprak al snel na de race met de kopstukken van het Oostenrijkse team. Teambaas Christian Horner geeft dat overduidelijk toe en bespreekt het gesprekje tegenover de internationale media in Spanje: "Ik heb hem gesproken toen hij uit de auto kwam. Het probleem van elke coureur is dat ze geen overzicht hebben van de strategie of van een raceplan. Het is altijd emotioneel wanneer je de leiding uit handen moet geven maar hij speelde de kaart van het team. Ik denk dat hij wel begreep dat hij geen eerlijk duel zou worden omdat het snelheidsverschil tussen de strategieën zo groot was."

Oneerlijk

De omstandigheden in Spanje waren tevens niet in het voordeel van Perez. Teambaas Horner zag namelijk dat het dan heel erg lastig zou gaan worden voor het team. De Brit is glashelder in zijn redenatie: "Met deze temperaturen, watertemperaturen, olietemperaturen en een niet werkende DRS bij Max, had het geen zin om te vechten. Het zou dan namelijk een oneerlijk duel worden. Daarnaast moest Checo in de slotfase ook nog pitten voor verse banden. Allebei de coureurs werkten als een team. Het was enorm belangrijk om het maximum aantal punten te pakken omdat Ferrari een probleem had."