Hamilton blij na ongekende inhaalrace: "Auto voelde fantastisch aan"

Het team van Mercedes had in Spanje een zeer solide weekend. De Duitse regerend constructeurskampioen worstelde vrijwel het gehele seizoen met problemen maar in Catalonië trokken de donkere wolken weg. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell begonnen de race op kansrijke posities.

Bij de start ging het echter al vrij snel weer mis voor zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. De Brit belandde in de openingsronde in een duel met Kevin Magnussen. De twee raakten elkaar en Hamilton liep een lekke band op waardoor hij terugviel naar het achterveld. Hij wilde opgeven maar bleef toch doorgaan, hij kreeg geen spijt van die keuze en kwam op een knappe vijfde plaats over de lijn.

Fantastisch

Na afloop van de race was de herkenbare glimlach van Hamilton weer helemaal terug. Hij sprak zich opgelucht uit tegenover zijn landgenoten van Sky Sports: "We hebben nog steeds last van het gehobbel maar niet meer op de rechte stukken. Als ik dat probleem aan het begin niet had gehad, wie weet wat er dan mogelijk was geweest. Ik ben gewoon heel erg dankbaar dat ik mij terug kon vechten. Ik ben het team dankbaar dat ze bleven doorzetten. Er is veel positieve feedback voor dit fantastische werk waardoor we deze verbeteringen hebben geboekt. De auto voelde fantastisch in de race en onze racepace brengt ons dichter bij de top."

Lekke band

Bij de start van de Grand Prix leek het er nog niet op dat de Brit een vijfde plaats kon pakken. Hij liep immers een pijnlijke lekke band op na zijn duel met Magnussen. Hamilton: "Jammer genoeg hadden we die lekke band bij de start. Ik gaf niet op, dat is iets wat wij doen. Jammer genoeg verloor ik in de slotfase nog een positie aan Sainz. Dat is vooral jammer als je ziet waar ik vandaan kwam. Ik lag 30 seconde achter, dat is niemandsland. Dat is echt een vreselijk gevoel maar je moet gewoon blijven pushen."