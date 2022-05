Perez baalt maar is sportief: "Goed resultaat voor het team"

Sergio Perez bewees zijn team weer eens een dienst in Spanje. Op het circuit nabij Barcelona wist hij een sterke race te rijden en kwam hij zelfs kortstondig op kop te rijden. Na het uitvallen van Charles Leclerc werd het een enorm tactisch schouwspel tussen de Red Bulls en de verrassende George Russell.

Perez werd de belangrijkste pion in het gevecht om de zege. Red Bull besloot hem op een andere strategie te zetten dan zijn teamgenoot Max Verstappen. Hierdoor kwam Perez aan de leiding te liggen terwijl Verstappen er zeer snel aankwam na diens pitstop. Met ongenoegen gaf teamplayer Perez de koppositie over aan Verstappen.

Publiek

De Mexicaan kwam als tweede over de streep en kreeg na afloop de nodige bedankjes van Verstappen en het team. Na afloop van de race verscheen hij voor de microfoon van Pedro De La Rosa waar hij eerst het Spaanse publiek bedankte: "Jullie hebben al twee topcoureurs en ik krijg al het gehele weekend veel support. Ik ben heel erg blij dat ik voor het eerst op het podium mag staan na afloop van een Spaanse Grand Prix."

Strategie

Maar naast het publiek is Perez ook redelijk trots op zijn team. Het feit dat hij de zege uit handen moest geven was zuur en Perez gaf aan dat de winst mogelijk was: "Ja, het was zo close maar uiteindelijk is dit een fantastisch resultaat voor het team en daar ben ik blij mee. We reden op verschillende strategieën en ik liet Max eerst langs gaan. Ik wilde daarna zelf Russell aanvallen om geen cruciale secondes te verliezen en mijn strategie te laten slagen. Maar goed, dit is een goed resultaat voor het team."