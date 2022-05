Aston Martin krijgt geldboete na unsafe release

Het team van Aston Martin wordt dit weekend met argusogen bekeken door de gehele Formule 1-wereld. De Britse renstal in Canadese handen presteerde dit weekend namelijk hun geüpdatete bolide aan de buitenwereld. Maar deze leek wel enorm veel op de wagen van Red Bull Racing, er was een nieuwe rel geboren.

Tijdens de kwalificatie hield iedereen de groenkleurige renstal dan ook in de gaten. De kwalificatie verliep rampzalig voor de Britse renstal. Allebei de coureurs, Sebastian Vettel en Lance Stroll, vielen af in het eerste deel van de kwalificatie. Tot overmaat van ramp maakte het team ook nog een enorme fout toen ze Stroll de baan opstuurden. De Canadees klapte bijna op de langsrijdende Lando Norris.

Na afloop van de sessie mochten Stroll, Norris en de teams zich melden in het kantoortje van de stewards. Het was al snel duidelijk dat de fout in deze situatie overduidelijk bij het Britse team van Aston Martin lag. De stewards beoordeelden het incident als een unsafe release en het team kreeg een geldboete van 5000 euro.