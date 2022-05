Perez niet tevreden: "Missen eerste training heeft ons tijd gekost"

Alle aandacht bij de Red Bull Racing-fans ging na de kwalificatie naar Max Verstappen. De Nederlandse regerend wereldkampioen riep over de radio dat hij geen power had maar het bleek op een DRS-probleem te gaan. In zijn schaduw reed teammaat Sergio Perez een kleurloze kwalificatie met een vijfde plaats als resultaat.

De Mexicaan kent over het algemeen een wat lastiger weekend. Hij begon de vrijdag al op achterstand omdat hij zijn wagen in de eerste vrije training moest afstaan aan rookie Jüri Vips. Daarna had hij de nodige moeite in het vervolg van het weekend en moest hij vanmiddag zelfs George Russell voor laten gaan in de kwalificatie.

Banden

De tweede Red Bull-coureur kan na afloop van de kwalificatie niets anders doen dan toegeven dat het niet lekker ging. Toch laat Perez aan Motorsport.com weten dat niet alles verloren is: "Niet alles verliep volgens plan. Dat ik de eerste vrije training heb gemist heeft ons veel tijd gekost. Het is daarnaast ook zeer lastig om te begrijpen hoe de band zich gedraagt. Dat is vooral zo in een snel rondje. Ik voelde mij niet op mijn gemak met de banden en in de auto. De wagen bevond zich echt op het randje maar voor morgen blijf ik optimistisch."

Lastig

Het circuit nabij Barcelona staat niet bekend als een inhaal-paradijs, toch is dat wel het snode plan van Perez. Hij wil zich nu richten op de start: "Met een goede start kunnen wij als zoveel mogelijk posities pakken. Maar vanaf daar moeten we echt vol in de aanval gaan. De problemen met de banden komen vooral door de oververhitting. We hebben in dit seizoen nog niet zoiets gehad als in de eerste twee sectoren. Dat maakt het in combinatie met deze hitte nogal lastig."