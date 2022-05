FIA wil Alonso straffen voor negatieve uitlatingen

De FIA onderzoekt of Fernando Alonso de Formule 1 in diskrediet heeft gebracht met zijn felle kritiek op de officials van de sport. Een paar dagen geleden zei de tweevoudig kampioen op een persoonlijk sponsorevenement dat het meest verontrustende aan het nieuwe F1-tijdperk de wedstrijdleiding en de stewards waren.

De F1 heeft eind vorig jaar Michael Masi ontslagen en de omstreden racedirecteur vervangen door twee nieuwkomers; Niels Wittich en Eduardo Freitas.

Alonso zei eerder deze week: ""Met alle veranderingen die hebben plaatsgevonden, hebben ze zich niet al te goed aangepast en het is een zorg voor alle coureurs op dit moment."

Amateuristische stewards

Hij voerde de retoriek op tot een hoogtepunt tijdens de officiële FIA-persconferentie op vrijdag voorafgaand aan de GP van Spanje, waarbij hij met name Wittich en de stewards in Miami onder vuur nam voor een zeer oneerlijke straf. De 40-jarige Alpine-coureur: "Het was gewoon incompetentie van de stewards. Ze waren niet erg professioneel, vind ik. Na de race kwamen we aan met alle bewijzen en ze waren net aan het inpakken. Ze wisten niet hoe ze terug moesten komen op dat document. Eerlijk gezegd is het iets wat niet zou mogen gebeuren in de Formule 1, met professionaliteit en de standaarden die de Formule 1 op dit moment heeft."

Na zijn uitlatingen werd Alonso gezien met FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem en Wittich's collega racedirecteur, Eduardo Freitas, in het motorhome van Alpine. Volgens de berichten zijn de kleinerende opmerkingen van Alonso doorverwezen naar de stewards.

Alpine vindt stewards slecht

Alpine teambaas Otmar Szafnauer verdedigde zijn coureur. Toen hem gevraagd werd naar de uitspraken tijdens de persconferentie, zei hij: "Ik heb het gelezen. In Miami is hij twee keer gestraft. Toen kwamen Norris en Gasly met elkaar in botsing en was er geen straf. Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat de FIA inconsequent was."

"Mick Schumacher schakelde Vettel uit en er werd geen straf uitgedeeld, ook al streden ze om punten. Waarom kreeg Fernando dan wel een straf? Ik denk dat het terecht is dat Fernando geïrriteerd is door de beslissingen van de FIA", vertelde Szafnauer aan de krant AS.