Vips rijdt eerste vrije training voor Red Bull in Spanje

De Formule 1-teams moeten dit seizoen rookies de kans geven tijdens de vrije trainingen. Eerder deze week werd al bekend dat Nyck de Vries morgen in actie komt voor Williams. Hij is echter niet de enige rookie die dit weekend in actie zal komen op het circuit van Barcelona.

Bij Red Bull Racing zal men namelijk ook een rookie gaan inzetten. De 21-jarige Est Jüri Vips zal morgen namelijk de eerste vrije training rijden voor het Oostenrijkse topteam. Vips is onderdeel van de juniorenploeg van Red Bull en is dit seizoen verbonden aan het team. In die hoedanigheid was hij al aanwezig bij meerdere races. Hij zal plaatsnemen in de bolide van Sergio Perez.