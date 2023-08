'Vips maakt kans op Indycar-zitje'

Ruim een jaar na de rel omtrent Jüri Vips lijkt er licht aan het einde van de tunnel te zijn voor de coureur uit Estland. Vips raakte in opspraak na vermeend racistisch taalgebruik tijdens een livestream. Sinds eind vorig jaar zwijgt hij, maar de kans is aanwezig dat hij een stoeltje gaat krijgen in de Amerikaanse Indycar.

Vips werd vorig jaar uit het Red Bull Junior Team gezet nadat hij in opspraak raakte door zijn gedrag tijdens een livestream op Twitch. Hij gebruikte het N-woord waarna hij in eerste instantie werd geschorst door Red Bull. Na veel kritiek op social media werd Vips ontslagen, maar mocht hij het Formule 2-seizoen wel afmaken. Na afloop van het Formule 2-seizoen bleef het stil en wist niemand precies hoe zijn toekomst er uit zou zien.

Inmiddels is daar verandering ingekomen. In de Amerikaanse Indycar is een stoeltje vrijgekomen voor de laatste races van het seizoen. Het team van Rahal Letterman Lanigan Racing ontsloeg Jack Harvey en vervangt hem tijdens de aanstaande oval-race door Conor Daly. Voor de resterende races zoekt men nog een andere vervanger en volgens de makers van de podcast The Week in IndyCar, maakt Vips een goede kans op het zitje. Men meldt dat Vips al een aantal tests heeft afgewerkt en dat hij samen met de Brit Toby Sowery strijdt om het zitje.