Horner kan leven met kritische Verstappen: "Wij pushen hem, hij pusht ons"

Max Verstappen heeft momenteel het momentum in handen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de laatste twee races in Imola en Miami. Hij heeft dit seizoen in totaal drie races gewonnen maar toch staat hij slechts tweede in het wereldkampioenschap, Charles Leclerc gaat nog steeds aan de leiding.

Alhoewel Verstappen de laatste twee races wist te winnen zijn de zorgen nog niet uit de lucht bij Red Bull. De Nederlander viel immers ook tweemaal uit met betrouwbaarheidsproblemen en twee weken geleden verliep alles in Miami ook niet volgens plan. Verstappen miste bijna de gehele vrijdag door problemen en was zeer kritisch op zijn team, dat was niet de eerste keer dit seizoen.

Dynamiek

Bij Red Bull maakt niemand zich zorgen over de kritische woorden van hun superster. Ook teambaas Christian Horner heeft geen moeite met de soms zeer kritische Verstappen. De Brit deelt zijn visie met Motorsport.com: "Wij zijn een tam en we doen dit samen. Wij pushen hem en hij pusht ons want dat is de dynamiek van dit team. Ik denk dat we na vorig seizoen, toen we tot de laatste race om de titel vochten, hadden verwacht dat we zo vroeg in het seizoen zo competitief zouden zijn."

Niveau

De prestaties van Verstappen zijn tot nu toe tevens zeer sterk. De Nederlander won elke race waar hij over de finish kwam, alleen in de twee races waarin hij uitviel wist Leclerc te winnen. De twee uitvalbeurten zorgen er wel voor dat Verstappen slechts tweede staat maar Horner heeft slechts louter complimenten klaar liggen: "Volgens mij rijdt hij zeer volwassen en hij doet het ook geweldig. Vorig jaar reed hij echt op een ongelofelijk niveau en dit seizoen houdt hij dat niveau dus gewoon weer vast."