Vettel krijgt Formule E-test aangeboden

Sebastian Vettel staat bekend als één van de meest uitgesproken coureurs van het huidige Formule 1-startveld. De Duitse Aston Martin-coureur staat vooral bekend om zijn standpunten op het gebied van zwerfafval en tevens de klimaatproblematiek. Twee weken geleden droeg Vettel bijvoorbeeld nog een shirt waarmee hij aandacht vroeg voor de stijging van de zeespiegel.

Het was niet de eerste keer dat Vettel aandacht vroeg voor dit soort problematiek. De Duitser droeg wel vaker shirts waarmee hij een boodschap probeerde over te brengen. Daarnaast sierde de regenboogvlag ook zijn schoenen in landen in het Midden-Oosten. Ook draagt Vettel tegenwoordig een helm met de Oekraïense vlag, als steun voor het land dat momenteel in een oorlog is verwikkeld.

De milieubewuste Vettel is nog wel steeds actief in de Formule 1. De Duitser gaf eerder al toe dat het klopt dat dit als hypocriet kan worden gezien. De Formule E-teams zien dit ook en men is geïnteresseerd in Vettel. Thomas Chevaucher is de baas van het Formule E-team DS Techeetah. Tegenover Auto Bild doet hij Vettel een aanbod: "Sebastian is heel erg klimaatbewust, net als wij in de Formule E. We weten niet of hij zijn loopbaan wil vervolgen in de Formule E maar we geven hem graag de kans om een CO2-neutrale bolide uit te proberen."