Horner zag huidige successen niet aankomen: "We hadden een duidelijk risico genomen"

Het team van Red Bull Racing is ook dit jaar weer volledig betrokken bij de kampioensstrijd. De Oostenrijkse renstal vormt gezamenlijk met Ferrari de kop van het veld en de twee renstallen zijn aan elkaar gewaagd. Vorig seizoen vocht men ook al om de zeges, toen was Mercedes de grote rivaal.

Red Bull richtte vorig seizoen alle pijlen op de toenmalige titelstrijd, men moest alles uit de kast halen om Max Verstappen wereldkampioen te maken. Door het intense duel met Mercedes had Red Bull minder tijd voor de ontwikkeling van de wagen voor het huidige seizoen. Toch is de wagen ook dit seizoen competitief.

Risico

Dat Red Bull ook dit jaar meestrijd om de zeges is een redelijke verrassing voor de renstal zelf. Teambaas Christian Horner steekt het niet onder stoelen of banken tegenover CNN: "Door voorafgaand de nieuwe regels zoveel tijd te steken in de auto van vorig seizoen, hebben we een duidelijk risico genomen. We wisten vorig seizoen dat we een kans hadden op de titel en we moesten daar vol voor gaan. Dat heeft voor enorme druk voor het team gezorgd in de tweede seizoenshelft want we moesten nogal wat goed maken."

Fenomenaal

Horner begon dan ook zonder al te grote verwachtingen aan het huidige seizoen. De Brit viel dan ook haast van verbazing van zijn stoel toen hij zijn team zag presteren. "Ik had persoonlijk niet verwacht dat we zo competitief zouden beginnen zoals nu het geval is. Voor ons is het een ongelofelijke start. We stonden bij de eerste race op de eerste startrij, we wonnen de tweede race en we pakten een dubbelzege in Imola. Dat laat wel zien dat het team in korte tijd echt fenomenaal werk heeft geleverd."