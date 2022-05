Bakoe aast op sprintrace en past ingang pitstraat aan

Volgende maand staat de Grand Prix van Azerbeidzjan weer op het programma. De race door de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe staat sinds 2016 op de kalender en is al geruime tijd redelijk wat kritiek op de baan. Vooral het lange rechte stuk en de ingang van de pitstraat zijn punten van kritiek.

De ingang van de pits bevindt zich aan het einde van het zeer lange rechte stuk. De coureurs moeten hier links aanhouden om de pits in te duiken terwijl ze op hoge snelheid aankomen. Vorig seizoen ging het bijna mis toen Max Verstappen een klapband kreeg en hard crashte. Hij schoot naar rechts, als hij naar links was geschoten was hij vol tegen de muren bij de ingang van de pitstraat geklapt.

Ingang

Autosportfederatie FIA heeft nu ongeveer een jaar na data conclusies getrokken. Men heeft de organisatie in Bakoe gevraagd op aanpassingen door te voeren. Promotor Arif Rahimov legt het uit aan Motorsport.com: "Aan het circuit zelf worden geen aanpassingen gedaan. De FIA heeft ons verzocht of we de ingang van de pitstraat willen aanpassen om deze veiliger te maken. Over het algemeen maken de coureurs daar niet zoveel fouten maar we gaan wel zien hoe het gaat."

Sprint

De Azerbeidzjaanse promotor heeft naast de aanpassingen aan de pitstraat nog wat ideeën in zijn hoofd. Rahimov is namelijk een voorstander van de sprintraces en hij heeft zijn pijlen erop gericht: "Voor mij is dit een agendapunt. Aangezien het zo druk is kan je dit pas gaan aankaarten als ze hier zijn. Ik ben een voorstander van de sprints, ik vind het een heel erg leuk concept. Het is nooit verkeerd om iets aan te passen. Sommige dingen kunnen saai worden en daardoor verliest men de aandacht. Maar deze veranderingen zijn heel goed."