Vettel verwacht geen Duitse Grand Prix meer

De kalender van de Formule 1 is in de afgelopen jaren compleet veranderd. De interesse vanuit nieuwe markten, zoals de Verenigde Staten, heeft ervoor gezorgd dat er veel nieuwe races op de kalender zijn verschenen. Dat betekent ook dat er klassieke races van de kalender zijn verdwenen of dat in de toekomst gaan doen.

De Grand Prix van Duitsland is daar het beste voorbeeld van. De race was jarenlang vaste kost op de kalender maar in 2019 werd de laatste editie verreden op het circuit van Hockenheim. In het coronaseizoen van 2020 keerde men nog wel terug in het land maar die race heette officieel de Eifel Grand Prix.

Pensioen

Aston Martin-coureur Sebastian Vettel vreest dat hij nooit meer een Grand Prix zal rijden in zijn moederland. De viervoudig wereldkampioen is er duidelijk over bij Motorsportweek: "Ik weet niet op Duitsland terugkeert voordat ik met pensioen ga. Maar ik heb het privilege gehad om jarenlang te racen in Duitsland. Ik denk dat Duitsland het niet voor elkaar kan krijgen om zoveel geld te betalen voor een Grand Prix. Zo simpel is het."

Spa

Vettel ziet dat de Duitse situatie helemaal niet vreemd is. Meer Europese circuits op de kalender moeten vrezen voor hun plekje en Vettel merkt het op: "Andere landen in Europa hebben ook moeite. Ik denk dat Spa bijvoorbeeld een heel erg goed voorbeeld is. Dat is jammer dat we vorig jaar zagen dat de bezoekers in de regen geen vergoeding kregen. Het is fout om Spa de schuld te geven want ze hebben al geldproblemen."