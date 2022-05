Hülkenberg geniet van nieuwe rol in bijzondere klasse

Nico Hülkenberg verving begin dit seizoen Sebastian Vettel twee races bij het team van Aston Martin. Vettel is inmiddels weer terug en dat betekent dat Hülkenberg weer terug is als testcoureur en analist voor de Oostenrijkse televisie. De Duitse coureur heeft inmiddels ook een nieuwe bezigheid gevonden.

Hülkenberg is namelijk sinds kort ook actief als teameigenaar in een nieuwe, bijzondere klasse. Hij is nu de eigenaar van het team 27X, de ploeg komt uit in het eSkootr Championship. In dit nieuwe kampioenschap neemt met het tegen elkaar op, op elektrische scooters. Afgelopen weekend werd het kampioenschap afgetrapt in Londen en Hülkenberg genoot.

beginning of the world’s first micromobility racing series in London this weekend ⚡️🚀 and I am more than happy to be part of this new sport and entertainment experience. Check out @eSC_LIVE for some highlights and upcoming races! #eSCRacing #eSkootr pic.twitter.com/52QcwBzIjF