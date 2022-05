Spanje 2016: Hoe de vete tussen Rosberg en Hamilton steeg tot kookpunt

Vroeger zijn Lewis Hamilton en Nico Rosberg elkaars beste maatje geweest, maar van die relatie is weinig over bij de start van het nieuwe seizoen van 2016. Sinds 2014 hebben beiden elk jaar om de felbegeerde rijderstitel gevochten. De nodige clashes en intriges zijn de revue gepasseerd en dat zou tot een nieuw kookpunt komen tijdens de Grand Prix van Spanje.

Rosberg is het jaar ijzersterk begonnen voordat de Duitser arriveert in Catalonië. De zoon van wereldkampioen Keke Rosberg heeft vier zeges uit evenveel wedstrijden behaald. Hamilton, die Rosberg tweemaal versloeg in 2014 en 2015 in de strijd om het wereldkampioenschap, kent een stroef begin - mede door wat pech - en kijkt meteen tegen een achterstand aan van 43 (!) punten.

De Duitser steekt in een bloedvorm en is mentaal ijzersterk. Maar de Mercedes-coureur weet, met de ervaringen uit 2014 en 2015 in zijn achterhoofd, dat de strijd nog lang niet is beslist. "Ja, ik heb een aardige voorsprong opgebouwd, maar er zijn nog 425 punten te vergeven en dan valt een gat van iets meer dan veertig punten gelijk in het niet", zei Rosberg voorafgaand aan de Catalaanse Grand Prix. "Met nog 425 punten te verdelen is het onzinnig om het in deze fase al over een titel te hebben, het is niet eens de moeite waard."

"Hamilton is net zo sterk als altijd, zoals we de afgelopen weken gezien hebben. En mentaal heeft hij er geen problemen mee om zich uit verloren positie terug te knokken, bewees hij al eerder. Ik weet zeker dat we nog veel intense duels tussen Lewis en mij te zien krijgen", niet wetend dat het gelijk uit de klauwen zou lopen bij de Spaanse Grand Prix.

De vice-kampioen van 2014 en 2015 begint voortvarend aan het weekend. De Duitser is tot dusver sneller dan zijn teamgenoot en staat bovenaan in vrije training twee en drie. Maar zoals Rosberg al heeft voorspeld, knokt de Brit zich altijd terug. Hamilton zet een 1.22.000 op de klokken en verslaat zijn teamgenoot met ruim drie tienden. Voor de zoveelste keer een 'zilveren' voorste startrij. Op die Mercedes staat sinds 2014 geen maat op en alleen pech kan het team uit Stuttgart verslaan.

Vooraf had Rosberg voorgenomen extra alert te zijn om crashes te voorkomen. Bij zijn collega's echter, met name Daniil Kvyat, ging het nog wel eens mis in de startfase. "Ik zal iets beter focussen bij de start van de race", vertelt Rosberg aan DPA News in Spanje.

Bij de start van de Grand Prix in Barcelona was echter dat niet te merken. Rosberg komt beter weg dan zijn teamgenoot en zet de aanval in. Hamilton verdedigt hard aan de binnenkant, maar Rosberg gaat in bocht één brutaal buitenom en neemt op overtuigende wijze de leiding over.

Op weg naar de derde bocht zit Hamilton meteen al weer op de staart van zijn Duitse rivaal, doordat de nummer #6-bolide in de verkeerde motorstand staat. Hamilton wil hem aan de binnenkant passeren. De Rosberg van 2014 en 2015 zou misschien ruimte geven, maar de Rosberg van dit seizoen wil zich niet meer laten piepelen en gooit keihard de deur dicht. Hamilton moet hierdoor op het gras en wordt passagier van zijn eigen bolide en schuift met een rotvaart richting de volgende bocht waar Rosberg net instuurde. Beide Mercedessen ketsen elkaar eraf en vliegen met hun beschadigde Silberpfeilen het grind in.



Alle woorden van Rosberg vooraf ten spijt. De pitmuur van Mercedes is furieus, waaronder teambaas Toto Wolff en adviseur bij de Duitsers Niki Lauda. Tijdens de Grand Prix worden beide coureurs meteen op het matje geroepen.



In de media geeft Lauda de Brit de schuld: "Voor mij is het vrij duidelijk. Lewis heeft een foute inschatting gemaakt. Ik reken hem dit zwaarder aan dan Nico. Maar voor het team en Mercedes is dit onacceptabel."

"Lewis was veel te agressief om hem te willen passeren. Waarom zou Nico hem überhaupt ruimte moeten geven? Hij lag aan de leiding. Het is compleet onnodig en een ramp voor het complete Mercedes-team dat we na een paar bochten met twee wagens uit de race liggen."

Het is de eerste keer sinds de Grand Prix van België in 2014, dat het duo elkaar in de wielen rijdt. Lauda: "Er is altijd druk bij onze coureurs, en sinds Spa-Francorchamps twee jaar geleden, is er godzijdank niets meer gebeurd. Waarom moest het juist hier gebeuren? Dat moeten ze aan mij gaan uitleggen."

Terwijl Lauda met de beschuldigende vinger naar Hamilton wijst, houdt Wolff het net als de stewards op een race-incident. "Ik ga niemand de schuld geven. Door onze coureurs te laten racen kan dit een keer gebeuren. Dat betekent niet dat we onze benadering gaan veranderen. We zijn het de Formule 1 en de fans verschuldigd om onze rijders tegen elkaar te laten racen."

Hamilton laat zich niet lang op zich wachten en houdt de schuldvraag in het midden: "Nico zat niet op de ideale lijn, dus ik ging naar rechts. Ik zag een gaatje en ik ging ervoor. Als je 17 kilometer per uur harder gaat dan degene voor je en er is een gaatje, dan duik je daarin. Dat is wat coureurs doen. Mijn voorvleugel en voorwiel zaten al naast zijn auto toen ik het gras op moest. We hebben gezien wat er daarna gebeurde. Ik heb gedaan wat ik kon om een botsing te vermijden, maar het ging allemaal zo snel."

Rosberg toont compassie aan zijn eigen team voor alle brokken, maar wil ook niet de hand in eigen boezem steken over zijn rijgedrag. ''Ik was helemaal niet afgeleid [door de motorstand], ik was mijn bewust van de situatie. Ik zag iemand naderen en deed wat elke normale coureur zou doen. Ik koos voor de binnenkant en gooide de deur dicht zo snel als ik kon. Ik maakte duidelijk dat ik geen ruimte liet en was erg verrast dat Lewis toch het gat in wilde duiken. De stewards besloten dat het een race-incident was, wat we met ze allen moeten respecteren.''

Na het veelbesproken incident staan de verhoudingen op scherp tussen beide kemphanen. Binnen Mercedes willen de hoge piefen dat de fik zo snel mogelijk geblust wordt. Dat een piepjonge Nederlander autosporthistorie schrijft, is voor de Duitsers even niet belangrijk. Hoewel... Lauda neemt wel de tijd om zijn pet af te doen voor de sensationele Max Verstappen.