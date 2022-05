Ontmoeting Cruijff kwam in ander daglicht: ''Winst was met twee keer nummer 14"

Johan Cruijff blijft voor eeuwig het boegbeeld van het Nederlandse voetbal. De voetballegende wilde Max Verstappen graag ontmoeten in Barcelona tijdens de pre-season-tests in 2016. Cruyff. Niet lang daarna stierf de voormalig voetballer met nummer 14 aan kanker. Dat Verstappen ma zijn dood de GP won in Barcelona met een tijd van 1:41.40 zette deze bijzondere ontmoeting in een heel ander daglicht. Vandaag de dag een moment om terug te blikken op deze ontmoeting tussen twee sporticonen.

It's been nice to meet a great talent and fellow Dutchman @Max33Verstappen in #Barcelona https://t.co/piu0i5q8eU — Johan Cruyff (@JohanCruyff) March 2, 2016

Telegraaf-sportjournalist Jaap de Groot maakte de ontmoeting van dichtbij mee. Hij vertelde hoe dit tot stand kwam. "Ik merkte op een gegeven moment een bepaalde fascinatie bij Johan voor Verstappen en het racen."

Toen Verstappen in Barcelona aan het testen was ter voorbereiding op het seizoen van 2016 vroeg de Groot aan de voormalig speler van Ajax, Feyenoord en Barcelona of hij een ontmoeting zag zitten met de jonge Formule 1-coureur. ''Ja, leuk, man. Wanneer?'', zei Cruijff enthousiast. Daarna zocht de journalist contact met Verstappens manager Raymond Vermeulen, die spontaan reageerde: ''Gaan we doen. Woensdag zou mooi zijn. Dan maken we er een mooie dag van.''

Longkanker

Cruijff kreeg zes maanden voor de ontmoeting de diagnose 'longkanker' en was al een tijdje aan de chemo. De nummer 14 was gebaat bij rust, maar dit uitstapje naar Circuit de Catalunya kon de grootmeester niet weerstaan.

Cruijff was volop aan het genieten op die bewuste 2 maart en wisselde veel gedachtes uit met de Red Bull-coureur en De Groot tekende dat op. ''De kunst is om iets door je knieën te zakken en recht vooruit te blijven kijken, terwijl je met je handen links en rechts de lampen uitdrukt'', zegt Verstappen over de handelingssnelheid in de cockpit. Cruijff reageert: ‘Dat is eigenlijk hetzelfde als bij het voetbal. Als je de bal hebt moet je daaroverheen kijken om het overzicht te houden. Terwijl ik de bal aan mijn voet had, was ik zo toch in staat om heel snel alles op het veld te overzien. Ook voetbal is dus niet alleen een kwestie van een hoge handelingssnelheid met de bal, ook met het hoofd'', vergelijkt de oud Europees voetballer van het jaar.

In 2016 had de Formule 1 besloten dat de rijder niet meer geholpen mocht worden bij technische problemen en moest Verstappen de handleiding van zijn bolide goed uit zijn hoofd kennen. Hij zei tegen Cruijff hierover: "Ik moet nu bijvoorbeeld zelf aanvoelen of de remmen niet oververhit raken. Tijdens het rijden heb ik er dus een taak bij gekregen. Daarom is de stand van mijn hoofd tijdens die reactietraining zo belangrijk. Ik moet over mijn stuur naar de baan blijven kijken en tegelijk zo veel mogelijk in zo min mogelijk tijd tot me nemen. Van de auto’s voor en achter me tot de informatie die ik op het beeldscherm in de cockpit krijg.'' Cruijff zei hierop: ''Wat dat betreft zijn ze hier toch verder dan in het voetbal. Voor ieder onderdeel is er een specialist, die met een op zijn werk wordt afgerekend. Het is in deze sport met een duidelijk wie er gefaald en wie er geleverd heeft.''

Ballen tonen



Verstappen heeft naast zijn passie voor het racen ook veel interesse voor het voetbal. De Nederlander is met trots PSV-supporter en speelt zelf ook graag een balletje. Het kon ook niet anders dat Cruijff en de 50 jaar jongere coureur het zouden hebben over de grootste sportindustrie van de wereld. De aanleiding is het incident tijdens de Grand Prix van Singapore in 2015, waarbij Verstappen het bevel van zijn team negeerde om zijn teammaat Carlos Sainz te laten passeren.

Cruijff: ‘Zoiets kan je alleen doen als je gelijk hebt.'' Hij zei verder tegen Max: ''En je had gelijk, want je wist dat hij al een paar ronden lang niet sneller was. Dan mag je op je strepen staan." Cruijff komt vervolgens met een voorbeeld uit zijn tak van sport: "Toen Pep Guardiola hoofdtrainer bij Barcelona kon worden, vroeg hij aan mij of hij daar wel geschikt voor was. Ik heb hem toen gezegd: 'Wel als je de president uit de kleedkamer durft te zetten. Hij heeft daar namelijk niets te zoeken. Durf je dat niet, dan kun je beter trainer van het tweede blijven'.''

Verstappen en Cruijff genoten van elkaars aanwezigheid en toen de dag bijna voorbij was wisselden ze telefoonnummers uit en beloofden contact te houden.

Bewondering tot zijn dood

''De eerste keer dat ik hier in Barcelona ging karten, dacht ik dat ik het geweldig deed. Helm op en scheuren door de bochten. Tot de coureur die me had uitgenodigd naar mijn rondetijd keek en zei: Ik ga nog sneller in m’n achteruit.'' Cruijff heeft dan ook veel bewondering voor wat Verstappen allemaal achter het stuur kan. ''Deze jongen is niet alleen enorm intelligent en talentvol, maar ook volkomen zichzelf. Ondanks alles durft hij gewoon achttien te zijn. Dat vind ik mooi om te zien."

Vier dagen nadat Verstappen tijdens de seizoensopening in Australië als tiende is geëindigd, volgt op donderdag 24 maart 2016 het trieste nieuws dat Johan Cruijff op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker is overleden.

Verstappen zei over het heengeen van de wereldster: "Ik ben vooral blij en trots dat ik Cruijff heb ontmoet. Maar ga mij nou niet met hem vergelijken, want hij is en blijft toch van een andere orde. Zo groot, zo uniek, daar kan ik niet aan tippen."

Cruijffs zoon Jordi: ''Het is heel gek, de rest van de familie heeft Max nooit ontmoet, toch is er een band met hem ontstaan. Het feit dat hij het leven van mijn vader op het laatst heeft verrijkt, hebben wij als heel bijzonder ervaren. Nadat hij Max had ontmoet is er geen dag voorbijgegaan waarin hij het niet over hem had. Die vonk is naar de rest van de familie overgeslagen. We zijn fans van hem geworden en volgen elke race. Waar ik ook ter wereld ben, ik zet altijd mijn wekker."

1:41.40

Op 15 mei 2016 won Verstappen tegen alle verwachtingen in de Grand Prix in Barcelona. Zijn finishtijd was in 1:41.40. Met de ontmoeting en sterfte van Cruijff in het achterhoofd een bijzonder gegeven. "Ik heb zijn boek gelezen en daar stond ook in dat hij gefascineerd was door cijfers. Mijn overwinning was in 1 uur, 41 minuten en 40 seconden, dus twee keer nummer 14", zegt Verstappen over de frapante eindtijd.

"Hij maakte de dingen niet moeilijker dan ze zijn," vertelde hij verder. "Voetbal wordt met een bal en de benen gespeeld. Dat is ook hoe ik naar de Formule 1 kijk. Ik stap in de auto en probeer zo snel mogelijk te gaan. Ik heb een gaspedaal, een rem en een stuur. De perfecte lichaamstemperatuur, de juiste hoeveelheid water drinken: die dingen boeien mij niet."

"Ik hou ervan om hard te rijden en de rest is bijzaak."