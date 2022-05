Seidl vindt sieraden-discussies onzin: "Dan rijd je toch gewoon niet"

Voorafgaand het Grand Prix-weekend in Miami ging het onder de coureurs vooral om één punt van de wedstrijdleiding. De coureurs en de wedstrijdleiders staan namelijk lijnrecht tegenover elkaar in de discussie over sieraden en brandwerend ondergoed. De coureurs mogen namelijk geen sieraden dragen in de cockpit en brandwerend ondergoed is verplicht.

De regels bestaan al jaren alleen werden ze nooit streng nageleefd. De huidige wetstrijdleiding trekt de teugels echter extra strak aan en in theorie kan men nu zelfs gediskwalificeerd worden bij het dragen van sieraden. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is een veeldrager van sieraden en was niet gediend van de aangescherpte regels. Hij heeft uitstel kregen maar het is nog maar de vraag of hij zich eraan gaat houden.

Simpel

De houding van Hamilton en enkele andere coureurs is een ergernis van McLaren-teambaas Andreas Seidl. Hij is van mening dat men gewoon moet gaan luisteren. Tegenover de internationale media is Seidl fel: "Het is een regel die al weet ik hoelang bestaat. In veel andere klassen is het ook helemaal geen discussie. Als je die sieraden niet wil afdoen of niet het juiste ondergoed wil dragen, dan rijd je toch gewoon niet. Zo simpel is het gewoon."

Orde van de dag

Toch hoopt Seidl dat autosportfederatie FIA openstaat voor een dialoog. De McLaren-man weet immers ook heus wel dat enkele sieraden van Hamilton niet te verwijderen zijn. Bij McLaren ziet Seidl echter streng toe op de regels: "Voor ons als team is dit gewoon een regel. Regels moet je volgen. Als team zijn wij de eersten die zeuren over niet-kloppende regels dus laten we verder gaan met de orde van de dag."