De Grand Prix van Miami werd afgelopen weekend verreden onder extreme omstandigheden. Het was snikheet in de stad in Florida en de coureurs verloren zeer veel vocht. Na afloop van de race kwamen veel van hen dan ook compleet bezweet en compleet gesloopt uit hun auto's.

In de enorme hitte was het belangrijk om goed te blijven drinken tijdens de race. Normaliter heeft een coureur drie liter drinken tot zijn beschikking tijdens de race. Maar in Miami was dat niet bij iedereen het geval, de teams doen er immers alles aan om gewicht te besparen en minder drinken scheelt toch als snel een paar kilootjes.

McLaren-coureur Daniel Ricciardo werd als dertiende geklasseerd in Miami en was na afloop gesloopt. Hij reed dan ook met veel minder drinken, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "De hitte speelde hier een grote rol. Het was ook zwaar omdat iedereen vecht voor de gewichtsbesparing. We hadden hier dus niet de luxe om drie liter water mee te nemen. Ik had slechts een beetje bij mij, het is sowieso nooit genoeg. Ik raakte hierdoor uitgedroogd. De hitte was intens, dit zijn de lastigste omstandigheden. Iedereen heeft alsnog hard gewerkt, iedereen voelde de hitte."