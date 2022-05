Eerste beelden F1-game 2022

De nieuwe Formule 1-game van codemasters komt in Juli uit. Gelukkig heeft het bedrijf al wel enkele plaatjes gedeeld met ons.

Nieuw aan de game is dat er in VR geracet kan worden. Jij kan dus naast een stuur en gaspedalen, ook een VR-bril gaan opzetten. Naast deze veranderingen zijn ook de nieuwe banden te zien en een tal van andere veranderingen, zo zegt de ontwikkelaar. “We hebben een hoop aanpassingen gedaan aan het fysische model van de banden”, zegt Lee Mather, producer van de game tegen HLN. “Per definitie hebben we dit jaar veel aandacht besteed aan de underbody, de ondertrein van de wagens, en hoe realistisch die reageert op de fysica van de rest van het circuit.”

Hieronder de eerste beelden van de game.