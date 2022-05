Sainz ondervond hinder van uitvalbeurten: "Dat heeft invloed op je nek en lichaam"

Ferrari-coureur Carlos Sainz kwam afgelopen weekend in Miami als derde over de streep. De Spaanse coureur moest Red Bull Racing-coureur Max Verstappen en teamgenoot Charles Leclerc voor zich dulden. De derde plaats van Sainz kwam als geroepen, de twee voorgaande races viel hij immers uit.

In zowel Australië als Imola viel Sainz al in de eerste ronde uit. Ook zijn weekend in Miami begon op een zeer ongelukkige wijze. In de tweede vrije training op vrijdag maakte Sainz een foutje bij de geruchte chicane in de tweede sector. Hij schoof keihard de betonnen muur in en had flink last van de crash. Hij kwalificeerde zich een dag later als tweede en werd dus derde in de race.

Nek

De trainingscrash en de eerdere uitvalbeurten hadden een effect op de prestaties van Sainz. De Spaanse coureur is er goudeerlijk over tegenover de internationale media: "Het was heel erg lastig om een goede balans te vinden en we konden Max niet bijhouden. Ik voelde mij ook niet honderd procent aan het einde van mijn stint op de mediums. Ik werd moe in de laatste vijf rondjes, ik begon mijn nek te voelen en ik kon ook niet meer vol pushen na mijn crash op vrijdag. Ik gebruik het niet als excuus maar misschien komt het ook doordat ik de vorige races niet heb uitgereden. Dat heeft hier invloed op je nek en je lichaam. Ik heb een volle maand geen volledige race afstand gereden."

Opluchting

De derde plaats in Miami was het eerste goede resultaat van Sainz sinds de Saoedische Grand Prix. Het moet vast goed voelen voor de Spaanse Ferrari-coureur maar dat ontkent hij zelf. "Nee, het is geen opluchting maar het was wel heel erg hard nodig. Ik denk persoonlijk dat ik een volledige race-afstand moet rijden om het lichaam weer helemaal in vorm te krijgen, ook om te wennen aan de banden en rijden met veel brandstof. Ik maakt een paar foutjes tijdens de race, ik was mijzelf aan het testen. Het is belangrijk dat we een volledige race hebben uitgereden."