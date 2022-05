Eerste editie Grand Prix van Miami draait verlies

De Grand Prix van Miami debuteerde afgelopen weekend op de Formule 1-kalender. De tribunes zaten overvol met enthousiaste Amerikanen en de hype rondom het evenement was reusachtig. Onder de enorm aandacht voor de race wist Max Verstappen de overwinning in de wacht te slepen.

Vrijwel de gehele week ging het in de Formule 1-wereld over de Grand Prix rondom het Hard Rock Stadium. De meest reacties waren enorm positief en de grote hoeveelheid celebrity's en de neppe jachthaven zorgden voor een heleboel aandacht. De coureurs waren iets minder enthousiast en waren vooral kritisch over het circuit, vooral de chicane in de tweede sector moest het ontgelden.

Inkomsten

De eerste editie was, tegen de verwachtingen in, ook geen winstgevend evenement. Tom Garfinkel is de grote man achter het evenement en legt de situatie uit aan Motorsport.com: "Als je mij zes maanden geleden had gevraagd of ik dacht dat dit weekend ons geld op zou leveren, dan had ik ja gezegd. Ook als je zag welke kant het opging met de inkomsten. Maar de uitgaven hebben uiteindelijk onze eigen verwachtingen nogal ver overtroffen."

Leveren

Maar ondanks het verlies is Garfinkel toch enorm tevreden met de eerste editie van het race-event. De Amerikaan refereert bijvoorbeeld naar de omstandigheden rondom de baan: "Voor ons was het belangrijk om een geweldig evenement te organiseren hier. We wilden alles echt first class organiseren zodat we het evenement en ook de Formule 1 goed in de schijnwerpers konden zetten. Wij wilden gelijk leveren."