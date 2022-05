Viaplay veel groter dan F1 TV in Nederland

De Formule 1 is in Nederland sinds dit jaar te zien bij streamingsdienst Viaplay. De dienst van het Scandinavische NENT debuteerde dit jaar in Nederland en dat ging niet bepaald van een leien dakje. Er was veel kritiek op de uitzendingen en de kwaliteit, tevens misten veel mensen het commentaar van Olav Mol.

In Nederland is er nog een optie op de Formule 1 te bekijken. Het Formula One Management biedt namelijk via hun eigen F1 TV Pro ook meerdere livestreams aan. Via F1 TV is het mogelijk om de sessies te bekijken met onder andere het commentaar van het Britse Sky Sports, ook zijn alle onboardbeelden live te volgen.

Viaplay

Geruime tijd was het onduidelijk hoe de verhoudingen tussen beide diensten in Nederland lagen. Uit een onderzoek van Telecompaper blijkt nu echter dat Viaplay veel meer abonnees heeft in Nederland dan F1 TV. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer zeven procent van de Nederlandse huishoudens een Viaplay-abonnement, dat komt neer op ongeveer een half miljoen huishoudens. Vermoedelijk kijken er veel meer mensen via de streamingsdienst, het is immers mogelijk om het abonnement te delen.

F1 TV

Volgens het onderzoek van Telecompaper kijken er ook in Nederland behoorlijk wat mensen naar de sport via F1 TV. Het aantal abonnementen ligt wel veel lager dan bij Viaplay. Volgens het onderzoek heeft ongeveer één procent van de Nederlandse huishoudens een abonnement op de streamingsdienst van de Formule 1. Dit betekent dat er ongeveer 75.000 Nederlandse huishoudens naar de sport kijken via F1 TV.